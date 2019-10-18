НБУ підвищив офіційний курс долара вище 25 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 30 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,03 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 2503,5071 гривень за 100 доларів (+30,1219 гривень).

При цьому курс долара на 18 жовтня становить 2473,3852 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 18 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на 15 копійок до 25,05 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 27,86 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 жовтня (24,72).

У той же час в обмінних пунктах України 18 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 25,11 гривень за долар, курс євро виріс на 34 копійки до 27,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,80 (24,64 - 17 жовтня), продажу - 25,11 (24,91 - 17 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,40 (27,11 - 17 жовтня), продажу - 27,92 (27,58 - 17 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,50 - 17 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 17 жовтня) грн за 10 рублів.