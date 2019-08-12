НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2515,8487 гривень за 100 доларів (+6,7674 гривень).

При цьому курс долара на 12 серпня становить 2509,0813 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,19 гривень за долар, курс купівлі - 25,16 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 28,13 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 8 копійок вище, ніж 9 серпня (25,07 гривень за долар).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 25,43 гривень за долар, курс євро в продажу на 10 копійок до 28,56 гривень за долар.