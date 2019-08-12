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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    12.08.2019 - 15:55
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 2515,8487 гривень за 100 доларів (+6,7674 гривень).

При цьому курс долара на 12 серпня становить 2509,0813 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,19 гривень за долар, курс купівлі - 25,16 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 28,13 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 8 копійок вище, ніж 9 серпня (25,07 гривень за долар).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 25,43 гривень за долар, курс євро в продажу на 10 копійок до 28,56 гривень за долар.

Курс долара знижується на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара на 12 серпня
Теми: Курс долара
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