Курс долара знижується на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс знаходиться нижче 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 22 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копеейк до 27,88 грн/долар, купівлі до 27,85 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 13 копійок до 31,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: в діапазоні 27,9500 - 27,9800 грн/долар, євро 31,7344 - 31,7684 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8550 27,8800

EUR/UAH 31,6404 31,6661

RUB/UAH 0,4187 0,4207

Нагадаємо, 21 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9400 - 27,9700 грн/долар, євро 31,7621 - 31,7879 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 27,948597 гривень за 100 доларів (-3,2235 гривень).

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