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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Экономика    22.01.2019 - 13:52
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс находится ниже 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 22 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеейк до 27,88 грн/доллар, в покупке до 27,85 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 31,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: в диапазоне 27,9500 - 27,9800 грн/доллар, евро 31,7344 - 31,7684 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8550    27,8800

EUR/UAH     31,6404    31,6661

RUB/UAH     0,4187       0,4207

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 21 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9400 - 27,9700 грн/доллар, евро 31,7621 - 31,7879 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января  2019 года установил официальный курс на уровне 27,94 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января  установлен на таком уровне: 27,948597 гривен за 100 долларов (-3,2235 гривен).

Фото

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Темы: Курс доллара
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