Курс долара знижується на міжбанку

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Міжбанківський курс знизився на 14 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 21 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 14 копійок до 27,42 грн/долар, купівлі до 27,39 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 31,33 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,4300 - 27,4600 грн/долар, євро 31,4622 - 31,4938 грн/євро, російський рубль 0,4038 - 0,4045 грн/рубль.

Cтаном на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3950 27,4200

EUR/UAH 31,3015 31,3300

RUB/UAH 0,3996 0,4002

Нагадаємо, 20 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в 27,4500 - 27,4600 грн/долар, євро 31,4820 - 31,5135 грн/євро, російський рубль 0,4053 - 0,4062 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,57 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2757,6874 гривень за 100 доларів (-14,0132 гривень).