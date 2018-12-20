НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,57 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2757,6874 гривень за 100 доларів (-14,0132 гривень).

При цьому курс долара на 20 грудня становить 2771,7006 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 20 грудня становила 27,58 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,5880 гривень за долар, що 15 копійок нижче, ніж встановлений 19 грудня (27,7369 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 20 грудня 2018 року порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 27,64 грн/долар, курс купівлі до 27,62 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 31,60 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,83 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 27,60 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 31,82 гривень за євро.