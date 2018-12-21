Курс доллара снижается на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс снизился на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 21 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 14 копеек до 27,42 грн/доллар, в покупке до 27,39 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,33 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 31,4622 - 31,4938 грн/евро, российский рубль 0,4038 - 0,4045 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3950 27,4200

EUR/UAH 31,3015 31,3300

RUB/UAH 0,3996 0,4002

Напомним, 20 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,4500 - 27,4600 грн/доллар, евро 31,4820 - 31,5135 грн/евро, российский рубль 0,4053- 0,4062 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 2757,6874 гривен за 100 долларов (-14,0132 гривен).