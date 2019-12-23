Курс долара продовжує знижуватися

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар оновив черговий мінімум

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,29 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 25,894 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,05 (23,10 - 21 грудня), продажу - 23,29 (23,34 - 21 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,45 (25,50 - 21 грудня), продажу - 25,89 (25,94 - 21 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 21 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 21 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,10-23,30 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 23 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,28 гривень за долар, курс купівлі до 23,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 25,79 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 грудня довідковий курс на рівні 23,27 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 грудня (23,28). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 564,60 млн доларів, що на 140,5 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (424,10 млн доларів).

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9/23,1 грн.