НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на третину

Фото: НБУ (РБК-Україна)

Центробанк викуповує валюту, яку нерезиденти спрямовують на купівлю держоблігацій

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 23-27 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 348,20 млн доларів, що на 29% більше, ніж тижнем раніше (269,60 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4156,60 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,38 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 8663,87 млн грн до 97787,09 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.

Аналітики прогнозують протягом тижня подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.