Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,70 гривень за долар, курс купівлі-до 24,67 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6700 - 24,7000 грн/долар, євро 27,1937 - 27,2169 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6700 24,7000 EUR/UAH 27,1937 27,2169 RUB/UAH 0,3841 0,3847

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6800 грн/долар, євро 27,2345 - 27,2788 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,804 гривень за 100 доларів (+0,7469 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) поновив купівлі валюти і протягом тижня 7-11 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 134,50 млн доларів

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн.