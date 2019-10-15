НБУ зберіг на 15 жовтня офіційний курс долара на колишньому рівні

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 24,50 гривень

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,804 гривень за 100 доларів (+0,7469 гривень).

При цьому курс долара на 11 жовтня становить 2453,0569 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,48 гривень за долар, курс купівлі до 24,46 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 жовтня (24,52).

У той же час в обмінних пунктах України 11 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,80 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,46 (24,52 - 10 жовтня), продажу - 24,80 (24,84 - 10 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,87 (26,84 - 10 жовтня), продажу - 27,31 (27,33 - 10 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 10 жовтня), продажу 3,86 (3,86 - 10 жовтня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, за даними НБУ, перехід НБУ до плаваючого курсом гривні до долара призвів до того, що сезонні коливання на валютному ринку почали згладжуватися. Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, в цьому році була відсутня традиційна девальвація у вересні. При цьому у грудні також її може не бути.