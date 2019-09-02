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НБУ на 2 вересня знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    02.09.2019 - 07:45
НБУ на 2 вересня знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 2514,4111 гривень за 100 доларів (-8,8188 гривень).

При цьому курс долара на 30 серпня становить 2523,229 гривень за 100 доларів.

НБУ на 2 вересня знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 30 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 25,20 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 27,81 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,15 гривень за долар, знизивши його порівняно з 29 серпня (25,24).

На міжбанку торги закрилися в діапазоні 25,1300 - 25,1600 грн/долар, євро 27,7560 - 27,7892 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3786 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 30 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 25,27 гривень за долар, курс євро знизився на 11 копійок до 28,02 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,04 (25,08 - 29 серпня), продажу - 25,27 (25,34 - 29 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,67 - 29 серпня), продажу - 28,02 (28,13 - 29 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,49 - 29 серпня), продажу 3,84 (3,86 - 29 серпня) грн за 10 рублів.

Курс долара знизився на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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