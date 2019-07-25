ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара на міжбанку стабілізувався на низькому рівні

Новини » Фінанси    25.07.2019 - 17:10
Курс долара на міжбанку стабілізувався на низькому рівні

Долар коштує дешевше 25,50 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 25 липня 2019 року не змінився - 26,47 гривень за долар, курс купівлі - 25,44 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,4450 - 25,4750 грн/долар, євро 28,4500 - 28,4835 грн/євро, російський рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,4450      25,4750

EUR/UAH     28,4500      28,4835

RUB/UAH     0,4030        0,4036

Курс долара на міжбанку стабілізувався на низькому рівні

Нагадаємо, 24 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,4400 - 25,4700 грн/долар, євро 28,3630 - 28,3939 грн/євро, російський рубль 0,4029 - 0,4035 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,49 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 2548,7337 гривень за 100 доларів (-2,8963 гривень).

Курс долара впав до мінімуму в цьому році Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся