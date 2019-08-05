Курс долара продовжив стрімке зростання

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,73 гривень за долар, що ще на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на такому рівні - 2573,5045 гривень за 100 доларів (-19,7334 гривень). При цьому курс долара на 5 серпня становив 2553,7711 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, сьогодні вранці курс долара різко виріс на відкритті міжбанку. Зокрема, за даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7400 грн/долар, євро 28,5801 - 28,6331 грн/євро, російський рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Зміцнення американської валюти відбилося і на готівковому ринку. В українських обмінних пунктах 5 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем виріс до 25,85 гривень за долар, курс євро у продажу досяг 28,83 гривень.

У той же час аналітики вважають, що на цьому тижні долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися в районі 25,7 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,3/25,7 гривень.