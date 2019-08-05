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Курс долара різко зріс на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси    05.08.2019 - 10:44
Курс долара різко зріс на відкритті міжбанку
Фото: курс долара на міжбанку продовжує рости (flickr.com nab/ukr)

Курс долара в продажу досяг 25,74 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:31 5 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 18 копійок - до 25,74 гривень за долар, курс купівлі - 25,69 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 26 копійок - до 28,63 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7400 грн/долар, євро 28,5801 - 28,6331 грн/євро, російський рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Валюта            Bid         Offer

USD/UAH    25,6900   25,7400

EUR/UAH    28,5801   28,6331

RUB/UAH    0,3953     0,3963

Курс долара різко зріс на відкритті міжбанку

 

Нагадаємо, 2 серпня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,5100 - 25,5600 грн/долар, євро 28,3186 - 28,3716 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3919 грн/рубль.

Зазначимо, офіційний курс долара значно виріс після обвалу минулого тижня. Зокрема, НБУ на сьогодні встановив офіційний курс на позначці 25,35 гривень за долар, що ще 19 копійок вище у порівнянні з попереднім днем. Таким чином, курс долара відштовхнувся від трирічних мінімумів, яких досяг минулого тижня.

 

Курс долара виріс на готівковому ринку
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