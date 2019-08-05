Курс долара значно зріс після обвалу минулого тижня

Фото: курс долара на 5 серпня виріс (прес-служба НБУ)

Курс долара вже піднявся до 25,53 гривень

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,35 гривень за долар, що ще 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 серпня встановлено на такому рівні - 2553,7711 гривень за 100 доларів (-18,7792 гривень). При цьому курс долара на 2 серпня становив 2534,9919 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, в минулу п'ятницю торги по долару на міжбанківському валютному ринку перебували в діапазоні 25,4000 - 25,4400 грн/долар, євро 28,1711 - 28,2129 грн/євро, російський рубль 0,3930 - 0,3938 грн/рубль.

Зростання американської валюти також підтримав ринок готівкової валюти. Вдень 2 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем виріс на 20 копійок - до 25,65 гривень за долар, курс євро на продажу зріс на 29 копійок - до 28,54 гривень за євро.

Зазначимо, аналітики пояснювали зміцнення гривні в останні дні стійким попитом нерезидентів на облігації внутрішньої державної позики, номіновані в гривні.