ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара прискорив зростання на готівковому ринку

Новини » Фінанси    05.08.2019 - 13:28
Курс долара прискорив зростання на готівковому ринку
Фото: курс долара в обмінниках продовжує зростати (РБК-Україна)

Курс долара в обмінниках досяг 25,85 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 серпня 2019 року, о 13:15 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем виріс на 20 копійок - до 25,85 гривень за долар, купівлі - теж на 20 копійок до 25,57 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 29 копійок - до 28,83 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,25 - 25,76 (25,10 - 25,48 - 2 серпня), продажу 25,65 - 26,00 (25,49 - 25,75 - 2 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,57 (25,37 - 2 серпня), продажу - 25,85 (25,65 - 2 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 27,38 - 28,60 (27,15 - 28,26 - 2 серпня), продажу 28,55 - 29,00 (28,25 - 28,72 - 2 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,33 (28,02 - 2 серпня), продажу - 28,83 (28,54 - 2 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,50 - 3,89 (2,50 - 3,90 - 2 серпня), продажу 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 2 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,613 (3,627 - 2 серпня), продажу 4,033 (4,029 - 2 серпня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, сьогодні вранці торги по долару на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7400 грн/долар, євро 28,5801 - 28,6331 грн/євро, російський рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Зазначимо, НБУ встановив офіційний курс долара на позначці 25,35 гривень за долар, що ще 19 копійок вище у порівнянні з попереднім днем. Таким чином, курс долара відштовхнувся від трирічних мінімумів, яких досяг минулого тижня.

Аналітики спрогнозували курс долара на цей тиждень
Новини України обменникиКурс долараКурс євро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся