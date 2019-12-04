Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 4 грудня 2019 року знизився на 6 копійок до 23,90 гривень за долар, курс купівлі до 23,88 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,8800 - 23,9000 грн/долар, євро 26,5091 - 26,5290 грн/євро, російський рубль 0,3736 - 0,3741 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,8800 23,9000 EUR/UAH 26,5091 26,5290 RUB/UAH 0,3736 0,3741

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9400 - 23,9600 грн/долар, євро 26,5358 - 26,5580 грн/євро, російський рубль 0,3727 - 0,3734 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 4 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 24,01 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 26,58 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,84 (23,83 - 3 грудня), продажу - 24,01 (24,00 - 3 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,23 - 3 грудня), продажу - 26,58 (26,57 - 3 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 3 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 3 грудня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що майже 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2393,0282 гривень за 100 доларів (-0,8934 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 4 грудня - 2393,9216 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.