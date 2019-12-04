Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 4 декабря 2019 года снизился на 6 копеек до 23,90 гривен за доллар, курс в покупке до 23,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,8800 - 23,9000 грн/доллар, евро 26,5091 - 26,5290 грн/евро, российский рубль 0,3736 - 0,3741 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,8800 23,9000 EUR/UAH 26,5091 26,5290 RUB/UAH 0,3736 0,3741

Напомним, 3 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9400 - 23,9600 грн/доллар, евро 26,5358 - 26,5580 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3734 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 4 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,01 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 26,58 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,84 (23,83 - 3 декабря), продажи - 24,01 (24,00 - 3 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,23 - 3 декабря), продажи - 26,58 (26,57 - 3 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 3 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 3 декабря) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что почти 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 декабря установлен на таком уровне: 2393,0282 гривен за 100 долларов (-0,8934 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 4 декабря - 2393,9216 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.