Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар перебуває на рівнях січня 2016 року

Курс долара на міжбанку в продажу 3 грудня 2019 року виріс на 1 копійку до 23,96 гривень за долар, курс купівлі до 23,94 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копек до 26,55 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9400 - 23,9600 грн/долар, євро 26,5358 - 26,5580 грн/євро, російський рубль 0,3727 - 0,3734 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9400 23,9600 EUR/UAH 26,5358 26,5580 RUB/UAH 0,3727 0,3734

Нагадаємо, 2 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9300 - 23,9500 грн/долар, євро 26,4314 - 26,4511 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 3 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,00 гривень за долар, курс євро виріс на 6 копійок до 26,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,83 (23,87 - 2 грудня), продажу - 24,00 (24,04 - 2 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,23 (26,18 - 2 грудня), продажу - 26,57 (26,51 - 2 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 2 грудня), продажу 3,78 (3,79 - 2 грудня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,93 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2393,9216 гривень за 100 доларів (-1,8138 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 3 грудня - 2395,7354 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.