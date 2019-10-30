Курс долара перейшов до зниження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середній курс долара у продажу склав 25,08 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 жовтня 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 6 копійок - до 25,08 гривень за долар, курс євро опустився на 2 копійки - до 27,91 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,84 (24,90 - 29 жовтня), продажу - 25,08 (25,14 - 29 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,47 (27,47 - 29 жовтня), продажу - 27,91 (27,93 - 29 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,56 - 29 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 29 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки України на 30 жовтня встановили курс долара у продажу в межах 25,10-25,30 грн/долар, дещо опустивши його в порівнянні з 29 жовтня.

Міжбанк

На міжбанку вранці 30 жовтня курс долара трохи опустився у порівнянні з попереднім банківським днем. Зокрема, курс долара у продажу знизився на 6 копійок - до 25,03 грн. У той же час курс євро у продажу знизився на п'ять копійок - до 27,82 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку НБУ на 30 жовтня встановив довідковий курс на рівні 25,00 гривень за долар, знизивши його на 13 копійок, в порівнянні з 29 жовтня (25,13). Таким чином, найімовірніше офіційний курс долара на 31 жовтня буде відкориговано до приблизно такого рівня.

Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко розповів, яким буде курс долара в листопаді. За його словами, він буде залежати від успішності переговорів з Міжнародним валютним фондом, з яким Україна намагається укласти нову трирічну програму фінансування.

"При відсутності негативу є потенціал для зниження гривні в наступному місяці до відміток у 25,50, при відсутності успіхів з МВФ гривня швидкими темпами може просісти до 26,00", - зазначив експерт.

Крім того, він підкреслив, що зазвичай листопад для гривні виявляється вкрай негативним місяцем, і динаміка української валюти йде в мінус в цей період. Однак цей рік став винятком і сезонність вже не діє.