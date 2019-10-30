Курс долара перейшов до зростання після незначного зниження

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс до 25,11 гривень

Національний банк на 30 жовтня 2019 року підвищив курс долара до 25,11 гривень, це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 2511,3805 гривень за 100 доларів (+4,6661 гривень).

При цьому курс долара на 29 жовтня становив 2506,7144 гривень за 100 доларів.

Відзначимо, сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара зріс на п'ять копійок - до 25,18 гривень за долар. Однак протягом дня ситуація стабілізувалася, і торги на міжбанку закрилися невеликим зміцненням української валюти.

Національний банк відреагував на ситуацію на міжбанку ослабленням курсу гривні до 25,13 гривень за долар. У результаті офіційний курс долара на 30 жовтня виявився трохи нижче прогнозованого.

В обмінних пунктах 29 жовтня курс долара в продажу не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем і склав 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку - до 27,93 гривень за євро.

Зокрема, на готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,90 (24,86 - 28 жовтня), продажу - 25,14 (25,14 - 28 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,50 (27,47 - 28 жовтня), продажу - 27,93 (27,92 - 28 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,56 - 28 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 28 жовтня) грн за 10 рублів.