Курс долара продовжив зростання на початку тижня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,15 гривень за долар, курс євро виріс на 21 копійку до 27,86 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,92 (24,85 - 31 січня), продажу - 25,15 (25,08 - 31 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,47 (27,28 - 31 січня), продажу - 27,86 (27,65 - 31 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,63 (3,65 - 31 січня), продажу 3,96 (3,98 - 31 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,95-25,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 3 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 25,12 гривень за долар, курс купівлі до 25,09 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 27,81 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 лютого довідковий курс на рівні 25,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 січня (25,01 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 27-31 січня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 143,50 млн доларів. При цьому центробанк протягом тижня не проводив інтервенції з купівлі валюти.

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн.