Курс долара продовжує рости на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,27 грн/долар, курс купівлі до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,64 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,6290 - 30,6487 грн/євро, російський рубль 0,4183 - 0,4189 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2500 27,2700

EUR/UAH 30,6290 30,6487

RUB/UAH 0,4196 0,4201

Нагадаємо, 27 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1350 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5323 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 березня встановлено на такому рівні: 2708,1767 гривень за 100 доларів (+10,1545 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, в Україні відзначалося зростання попиту населення на валюту: на 19 березня українці купили 70 млн доларів на тлі зростання курсу долара.