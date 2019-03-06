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Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Новини » Фінанси    06.03.2019 - 13:52
Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар знаходиться нижче рівня 26,50

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 6 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 14 копійок до 26,49 грн/долар, купівлі до 26,46 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 29,94 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,4700 - 26,5100 грн/долар, євро 29,9296 - 29,9722 грн/євро, російський рубль 0,4017 - 0,4027 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4600    26,4900

EUR/UAH     29,9156    29,9416

RUB/UAH     0,4018       0,4023

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Нагадаємо, 5 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6000 - 26,6300 грн/долар, євро 30,1298 - 30,1611 грн/євро, російський рубль 0,4043 - 0,4050 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 2676,2376 гривень за 100 доларів (-6,4707 гривень).

НБУ значно знизив довідковий курс долара Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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