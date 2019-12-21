Курс долара продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 23,34 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 25,94 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,10 (23,14 - 20 грудня), продажу - 23,34 (23,35 - 20 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,50 (25,64 - 20 грудня), продажу - 25,94 (25,99 - 20 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,46 - 20 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 20 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,10-23,35 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 21 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,31 гривень за долар, курс купівлі до 23,29 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 25,84 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 грудня довідковий курс на рівні 23,28 грн/долар, знизивши його порівняно з 20 грудня (23,32). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, за даними Ради НБУ, головними причинами зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році були приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП; сприятливі умови торгівлі; високий урожай сільськогосподарських культур.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.