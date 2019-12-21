Курс долара на 21 грудня впав до нового мінімуму

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,32 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2332,5284 гривень за 100 доларів (-4,8768 гривень).

При цьому курс долара на 20 грудня становить 2337,4052 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 грудня - 2337,4052 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 20 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс купівлі до 23,33 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 25,97 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 грудня довідковий курс на рівні 23,32 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 грудня (23,38). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 20 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 25,99 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,14 (23,22 - 19 грудня), продажу - 23,35 (23,40 - 19 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,64 (25,73 - 19 грудня), продажу - 25,99 (26,07 - 19 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 19 грудня), продажу 3,77 (3,78 - 19 грудня) грн за 10 рублів.