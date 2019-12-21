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Курс долара на 21 грудня впав до нового мінімуму

Новини » Фінанси     21.12.2019 - 07:45
Курс долара на 21 грудня впав до нового мінімуму
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,32 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2332,5284 гривень за 100 доларів (-4,8768 гривень).

При цьому курс долара на 20 грудня становить 2337,4052 гривень за 100 доларів.

Курс долара на 21 грудня впав до нового мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 грудня - 2337,4052 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Курс долара на 21 грудня впав до нового мінімуму

Нагадаємо, 20 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс купівлі до 23,33 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 25,97 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 грудня довідковий курс на рівні 23,32 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 грудня (23,38). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 20 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 25,99 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,14 (23,22 - 19 грудня), продажу - 23,35 (23,40 - 19 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,64 (25,73 - 19 грудня), продажу - 25,99 (26,07 - 19 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 19 грудня), продажу 3,77 (3,78 - 19 грудня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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