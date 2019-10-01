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Україна вперше продала ОВДП через платформу Bloomberg

Новини » Економіка    01.10.2019 - 21:37
Україна вперше продала ОВДП через платформу Bloomberg
Ілюстративне фото (УНІАН)

Министерстов залучило до бюджету 77,2 млн гривень

Україна вперше провела аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України Facebook.

Наголошується, що на аукціони з продажу ОВДП Міністерство фінансів залучило до бюджету 77,2 млн гривень, більшу частину з яких становили надходження від 2-річних облігацій внутрішньої держпозики.

Ставки прибутковості по розміщених ОВДП склали:

  • за 3-місячними ОВДП - 15,75% (зниження на 25 базисних пунктів);
  • за 1-річними ОВДП - 15,09%;
  • за 2-річними ОВДП - 15,36% (зниження на 14 бп).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 млрд гривень на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики. Мінфін здійснив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих у доларах США, з терміном обігу 1,5 і 2 роки за ставками 5,25% і 5,5% відповідно, значно знизивши попередні ставки прибутковості.

Крім того, на аукціоні 6 серпня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 2,668 млрд грн, 13 серпня - 1,964 млрд. грн., 20 серпня - на 1,072 млрд грн, 27 серпня - на 1,770 млрд грн.

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