Курс долара продовжує рости на міжбанку

За два дні курс виріс майже на 50 копійок

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 13 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 20 копеек до 26,76 грн/доллар, в покупке до 26,73 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 28 копеек до 30,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,3200 - 26,3450 грн/доллар, евро 29,6626 - 29,6881 грн/евро, российский рубль 0,4000 - 0,4006 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7300 26,760

EUR/UAH 30,1835 30,2147

RUB/UAH 0,4079 0,4085

Напомним, 12 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5300 - 26,5600 грн/доллар, евро 29,9046 - 29,9357 грн/евро, российский рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,35 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 марта установлен на таком уровне: 2635,9553 гривен за 100 долларов (+4,7598 гривен).