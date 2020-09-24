Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Долар торгується вище рівня 28,20
Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 вересня 020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,91 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2450 грн/долар, євро 32,8904 - 32,9108 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
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Offer
|
USD/UAH
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28,2200
|
28,2450
|
EUR/UAH
|
32,8904
|
32,9108
|
RUB/UAH
|
0,3658
|
0,3662
Відзначимо, 23 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2250 - 28,2450 грн/долар, євро 32,9700 - 33,0014 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль
Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлено на такому рівні: 28,1874 гривень за 1 долар (-0,0185 грн). При цьому курс долара на 23 вересня складає 28,2059 гривень за 1 долар.
Нагадаємо, за даними НБУ, девальвація гривні у вересні 2020 року була викликана тим, що збільшився попит на валюту з боку імпортерів. Для згладжування коливань Національний банк України відновив інтервенції з продажу валюти.
Зазначимо, банкіри вважають, що ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. При цьому експерти впевнені, що Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти.