ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара приостановил рост на межбанке

Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется выше уровня 28,20

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 сентября 020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2200 - 28,2450 грн/доллар, евро 32,8904 - 32,9108 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2200

28,2450

EUR/UAH

32,8904

32,9108

RUB/UAH

0,3658

0,3662

Самые читаемые новости

Отметим, 23 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2250 - 28,2450 грн/доллар, евро 32,9700 - 33,0014 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 28,1874 гривен за 1 доллар (-0,0185 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 28,2059 гривен за 1 доллар.

Напомним, по данным НБУ, девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.

Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля