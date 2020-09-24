Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 сентября 020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2200 - 28,2450 грн/доллар, евро 32,8904 - 32,9108 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2200 28,2450 EUR/UAH 32,8904 32,9108 RUB/UAH 0,3658 0,3662

Отметим, 23 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2250 - 28,2450 грн/доллар, евро 32,9700 - 33,0014 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 28,1874 гривен за 1 доллар (-0,0185 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 28,2059 гривен за 1 доллар.

Напомним, по данным НБУ, девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.

Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.