В банках пояснили причини зростання курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти

Ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. Ситуація з глобальним карантином сильно вдарила як по дохідній, так і по видатковій частини бюджету.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

Як зазначив експерт, в казну стали збирати менше податків, але зросли витрати на соціальні сфери. І щоб покрити різницю, Мінфіну потрібно позичати більше. При цьому зовнішні кредитори в особі МВФ взяли паузу в питаннях фінансування України, а внутрішні кредитори поки не поспішають проявляти активність у фінансуванні уряду через купівлю ОВДП. Крім того, іноземні інвестори продовжують скорочувати свою частку українських держоблігацій.

"Складається ситуація, коли дефіцит бюджету можна фінансувати за рахунок росту курсу долара, який дозволить збільшити податкову базу від експортерів і отримати більше гривні від продажу валюти із золотовалютних резервів, або включити верстат. Варіант з включенням верстата - це найгірший з двох варіантів, тому уряд і НБУ взяли курс на ослаблення гривні", - упевнений Левченко.

Експерт нагадав, що при коригуванні держбюджету у квітні курс долара також переглянули з 27 гривень/долар до 29,5 гривень/долар.

У той же час, директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін в коментарі РБК-Україна зазначив, що попит на валюту і, відповідно, зростання курсу зараз формують психологічні фактори. Невизначеність щодо співпраці з МВФ і великий дефіцит бюджету штовхають учасників ринку до активної купівлі валюти в очікуванні подальшої девальвації.

"Нацбанк не проти плавної девальвації гривні, але без різких перекосів у ту чи іншу сторону. Ми поступово виходимо на планові показники курсу, закладені в бюджеті", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.

Зазначимо український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар.