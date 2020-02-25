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Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні

Новини » Економіка     25.02.2020 - 18:10
Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки по ОВДП стабілізувалися нижче 10% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,600 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 1,529 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 06.05.2020 на суму 208,900 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,40% річних.
  • з погашенням 21.07.2021 на суму 476,251 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,90% річних.
  • з погашенням 05.01.2022 на суму 687,076 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,00% річних.
  • з погашенням 26.05.2027 на суму 228,540 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,95% річних.

Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,529 млрд грн,

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

Попередні дані макропрогнозу на 2021-2023 роки очікують протягом тижня Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в шість разів
Новини України Міністерство фінансів України
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