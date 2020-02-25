Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні

Ставки по ОВДП стабілізувалися нижче 10% річних
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,600 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 1,529 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,529 млрд грн,
Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).