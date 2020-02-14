Курс долара перейшов до зниження

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 26,80 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,31 (24,39 - 13 лютого), продажу - 24,53 (24,59 - 13 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,45 - 13 лютого), продажу - 26,71 (26,80 - 13 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,56 - 13 лютого), продажу 3,88 (3,90 - 13 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,55 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 14 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу знизився на 1 копійку до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 26,49 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 лютого довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 13 лютого (24,48 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що поточний рік курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.

Зазначимо, поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку України (НБУ) можливість продовжувати валютну лібералізацію. В планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов'язання (контракти, оплата кредитів). Однак, такий революційний крок можливий, але для цього як мінімум повинна бути остаточно затверджена нова програма з МВФ.