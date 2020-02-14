НБУ на 14 лютого знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,47 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого встановлено на такому рівні: 24,4795 гривень за 1 долар (-0,0171 грн). При цьому курс долара на 13 лютого становить 24,4966 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 13 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу виріс на 5 копійок до 24,57 гривень за долар, курс купівлі до 24,55 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 лютого довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 12 лютого (24,48 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 13 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 24,59 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,38 - 12 лютого), продажу - 24,59 (24,58 - 12 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,45 (26,50 - 12 лютого), продажу - 26,80 (26,87 - 12 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,53 - 12 лютого), продажу 3,90 (3,87 - 12 лютого) грн за 10 рублів.