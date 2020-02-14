Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 14 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 26,49 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4300 - 24,4500 грн/долар, євро 26,4723 - 26,4915 грн/євро, російський рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4300 24,4500 EUR/UAH 26,4723 26,4915 RUB/UAH 0,3849 0,3854

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,5296 - 26,5513 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,47 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого встановлено на такому рівні: 24,4795 гривень за 1 долар (-0,0171 грн). При цьому курс долара на 13 лютого становить 24,4966 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.