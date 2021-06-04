Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 4 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 33,12 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3200 - 27,3400 грн/долар, євро 33,0981 - 33,1224 грн/євро, російський рубль 0,3737-0,3742 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлений на такому рівні: 27,34 гривень за 1 долар (-0,0049 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 27,3449 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у червні очікується продовження помірного зниження курсу долара і євро до гривні. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 27,0 - 27,5 грн, євро-в діапазоні 32,8-33,5 грн.