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Курс доллара перешел к росту на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,12 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 33,0981 - 33,1224 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3742 грн/рубль.

Напомним, 3 июня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 33,1491 - 33,1734 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 27,34 гривен за 1 доллар (-0,0049 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 27,3449 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в июне ожидается продолжение умеренного снижения курса доллара и евро к гривне. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,0-27,5 грн, евро - в диапазоне 32,8-33,5 грн.

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