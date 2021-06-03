Яким буде курс долара і євро в червні: прогноз аналітика

У червні очікується продовження помірного зниження курсу долара і євро до гривні. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,0 - 27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.

Як зазначив аналітик, у травні гривня продовжила зміцнення до долара, яке триває шостий місяць поспіль, з грудня минулого року. При цьому вона зміцнилася і до євро після зниження до нього у квітні. Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс євро за цей же час знизився з 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%).

"Трохи менше в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане з незначним зміцненням євро. По відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD зросла з 1,2120 до 1,2140 (+0,1%)", - пояснив Іосуб.

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 2,7%, а євро подешевшав до національної валюти на 3,9%.

Протягом місяця динаміка валют була нерівномірною. Перші дві декади травня, на які випало багато свят, долар знижувався на хорошій ціновій кон'юнктурі для експортерів і на продажах валюти населенням. 18 і 19 травня долар на міжбанку опускався до 27,405/27,425, проте до кінця травня трохи відскочив від внутрішньомісячних мінімумів, повідомив аналітик Альпарі.