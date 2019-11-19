Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,24 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 26,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2100 - 24,2400 грн/долар, євро 26,7956 - 26,8264 грн/євро, російський рубль 0,3799 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2100 24,2400 EUR/UAH 26,7956 26,8264 RUB/UAH 0,3799 0,3805

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1600 - 24,2000 грн/долар, євро 26,7530 - 26,7876 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,13 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2413,7178 гривень за 100 доларів (-8,2954 гривень).

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-15 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 191,80 млн доларів, що на 180,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (372,00 млн доларів).