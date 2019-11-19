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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Новини » Фінанси     19.11.2019 - 10:41
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,24 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 26,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2100 - 24,2400 грн/долар, євро 26,7956 - 26,8264 грн/євро, російський рубль 0,3799 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2100

24,2400

EUR/UAH

26,7956

26,8264

RUB/UAH

0,3799

0,3805

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1600 - 24,2000 грн/долар, євро 26,7530 - 26,7876 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,13 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2413,7178 гривень за 100 доларів (-8,2954 гривень).

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-15 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 191,80 млн доларів, що на 180,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (372,00 млн доларів).

НБУ на 19 листопада знизив офіційний курс долара Курс долара трохи виріс на закритті міжбанку
Теми: Курс долара
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