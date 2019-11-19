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Курс доллара перешел к росту на межбанке

Новости » Финансы     19.11.2019 - 10:41
Курс доллара перешел к росту на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,24 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2100 - 24,2400 грн/доллар, евро 26,7956 - 26,8264 грн/евро, российский рубль 0,3799 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2100

24,2400

EUR/UAH

26,7956

26,8264

RUB/UAH

0,3799

0,3805

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, 18 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1600 - 24,2000 грн/доллар, евро 26,7530 - 26,7876 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,13 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2413,7178 гривен за 100 долларов (-8,2954 гривен).

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 11-15 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 191,80 млн долларов, что на 180,2 млн долларов больше, чем неделей ранее (372,00 млн долларов).

НБУ на 19 ноября снизил официальный курс доллара Курс доллара немного вырос на закрытии межбанка
Темы: Курс доллара
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