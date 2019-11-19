Курс доллара перешел к росту на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,24 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2100 - 24,2400 грн/доллар, евро 26,7956 - 26,8264 грн/евро, российский рубль 0,3799 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2100 24,2400 EUR/UAH 26,7956 26,8264 RUB/UAH 0,3799 0,3805

Напомним, 18 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1600 - 24,2000 грн/доллар, евро 26,7530 - 26,7876 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,13 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2413,7178 гривен за 100 долларов (-8,2954 гривен).

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 11-15 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 191,80 млн долларов, что на 180,2 млн долларов больше, чем неделей ранее (372,00 млн долларов).