Курс долара падає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 8 вересня встановлено на такому рівні: 26,7317 гривень за 1 долар (-0,0785 грн). При цьому курс долара на 7 вересня становить 26,8102 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся вище 27 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)