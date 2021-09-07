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Курс долара падає третій день поспіль

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Україна, Вівторок 07 вересня 2021 16:00
Курс долара падає третій день поспіль Фото: курс долара впав на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Юлія Бойко

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 вересня встановлено на такому рівні: 26,7317 гривень за 1 долар (-0,0785 грн). При цьому курс долара на 7 вересня становить 26,8102 гривень за 1 долар.

Курс долара падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся вище 27 гривень.

Курс долара падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,77 гривень за долар, курс в покупці до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,77 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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