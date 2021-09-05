Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень
Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
"Незначна і різноспрямована зміна курсів на міжбанку і на готівковому ринку свідчить про те, що долар до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів", - зазначив він.
Як нагадала аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні продемонстрував різноспрямований рух на різних сегментах валютного ринку.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,77 до 27,02 грн (+0,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,91/26,93 до 26,88/26,90 грн (-0,1%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,82/27,03 до 26,85/27,04 грн (+0,1%/+0,03%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання покупки в порівнянні з продажем.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.