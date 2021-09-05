Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

"Незначна і різноспрямована зміна курсів на міжбанку і на готівковому ринку свідчить про те, що долар до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів", - зазначив він.

Як нагадала аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні продемонстрував різноспрямований рух на різних сегментах валютного ринку.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,77 до 27,02 грн (+0,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,91/26,93 до 26,88/26,90 грн (-0,1%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,82/27,03 до 26,85/27,04 грн (+0,1%/+0,03%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання покупки в порівнянні з продажем.