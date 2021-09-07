Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,77 гривень за долар, курс в покупці до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,77 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,7500 - 26,7700 грн/долар, євро 31,7522 - 31,7759 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає другий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.