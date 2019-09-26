Курс долара знову впав на закритті міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 вересня 2019 року знизився на 8 копійок до 24,12 гривень за долар, курс купівлі до 24,09 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 26,37 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,0900 - 24,1200 грн/долар, євро 26,3745 - 26,3754 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0900 24,1200 EUR/UAH 26,3745 26,3754 RUB/UAH 0,3745 0,3754

Нагадаємо, 25 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1750 - 24,2000 грн/долар, євро 26,5562 - 26,5837 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлено на такому рівні: 2418,6956 гривень за 100 доларів (+6,6757 гривень).

Таким чином, курс долара виріс вперше з 18 вересня. Однак з початку місяця долар втратив 4% (порівняно з 1 вересня - 2523,2299 гривень за 100 доларів).

У той же час в обмінних пунктах України 26 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 24,27 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 26,63 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,97 (23,95 - 25 вересня), продажу - 24,27 (24,19 - 25 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,23 (24,19 - 25 вересня), продажу - 26,63 (26,61 - 25 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 25 вересня), продажу 3,83 (3,83 - 25 вересня) грн за 10 рублів.

Аналітики прогнозують, що курс долара до гривні може впасти нижче 24 грн/долар вже в кінці поточного тижня.