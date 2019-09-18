Курс долара опустився до нового мінімуму в цьому році

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,81 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 27,42 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,59 (24,63 - 17 вересня), продажу - 24,81 (24,88 - 17 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,03 (27,01 - 17 вересня), продажу - 27,42 (27,43 - 17 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,51 - 17 вересня), продажу 3,88 (3,89 - 17 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,50-25,10 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,69 гривень за долар. Надалі курс впав до 24,65-24,67. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,67 гривень за долар, знизивши його порівняно з 17 вересня (24,76). Таким чином, офіційний курс на 19 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 вересня 2019 року залучило до державного бюджету 2,758 млрд грн

За оцінками аналітиків, гривню підтримують нерезиденти, які активно скуповують ОВДП, знижуючи курс долара до гривні.