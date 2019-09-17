Мінфін знизив обсяг продажу ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставки за облігаціями знижуються

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 вересня 2019 року залучило до державного бюджету 2,758 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:

з погашенням 04.12.2019 на суму 195,957 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,00% річних.

з погашенням 19.08.2020 на суму 502,120 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,29% річних.

з погашенням 03.08.2022 на суму 2,060 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,52% річних.

Зазначимо, на аукціоні 3 вересня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 1,904 млрд грн, 10 вересня - на 16,512 млрд грн.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (9-13 вересня) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.