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НБУ збереже свою політику на валютному ринку

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 13:18
НБУ збереже свою політику на валютному ринку
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Центробанк не змінює тренд, а тільки згладжує коливання

Національний банк України не планує змінювати свою політику на міжбанківському валютному ринку, яка полягає в згладжування надмірних коливань. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

Як зазначив Чурій, міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів, чого достатньо для продовження інтервенцій, а курс долара зараз коливається біля рівня 28 гривень.

"Наша політика не змінюється. Ми і надалі будемо продовжувати згладжувати коливання, якщо такі будуть", - повідомив він.

Чурій також зазначив, що НБУ очікує позитивних новин від МВФ, для чого треба прийняти деякі закони.

"Ми оптимісти, якщо у нас програма буде затверджена, то Україна зможе пройти важкі часи, спричинені розповсюдженням вірусу, спокійно, стабільно і без стресів", - сказав Чурій.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурій 27 березня заявив, що ситуація на валютному ринку України поліпшується, а НБУ значно скоротив продаж валюти.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.

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Теми: Курс долара
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