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В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у II півріччі

Новини » Політика     29.03.2020 - 23:22
В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у II півріччі
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

На засіданні Кабміну затвердили нові цифри

Під час розробки змін до Держбюджету Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз. Про це у своєму Тelegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже у другому півріччі уряд очікує покращення економічної ситуації.

"На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями. Можливо не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", - написав Шмигаль.

В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у II півріччі

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру і спорт. За словами прем'єра, уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив витрати на діяльність Державного агентства з питань кіно.

Також уряд на 4% зменшить видатки на освіту в рамках секвестру державного бюджету через спалах коронавірусу в країні.

Крім того, Кабмін підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус. Тепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання заяви до Центру зайнятості.

Кабмін спростив процедуру отримання допомоги по безробіттю на період карантину Кабмін переглянув видатки на культуру та спорт, - Шмигаль
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